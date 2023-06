Polêmica: Influenciadora oferece "corote" para criança e revoltada internautas

Polêmica à vista! Um vídeo de Belle Belinha está viralizando nas redes sociais, após a influenciadora oferecer bebida alcoólica a uma criança.

Nas imagens, a influencer está com uma garrafa de bebida na mão, dizendo que a "mini-querida" irá experimentar o ‘corotinho’ pela primeira vez. "Mini-querida provando corote", escreveu ela na legenda.

Em seguida, Belle Belinha entrega o produto à criança que diz ter gostado e beberia mais. Assista:

https://youtube.com/shorts/C7l0dAWlfqM?feature=share

Internautas inconformados comentaram na publicação. "Uma menor de idade, de 17 anos, dando bebida alcoólica para outra menor de idade", escreveu uma mulher. "É um absurdo, cade os pais das duas?", questionou outro. "Cada vez pior essas crianças e adolescentes", disse outra internauta.

