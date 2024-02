Pré-Carnaval: Igrejinha faz ensaio técnico na rua e convida foliões

O Carnaval está logo aí e as agremiações estão a todo vapor para finalizar fantasias, carros alegóricos e garantir muita animação com o samba-enredo. No sábado (3), quem vai às ruas para o segundo ensaio técnico é a escola Igrejinha.

Após o sucesso do primeiro ensaio, a comunidade pediu 'bis' e a escola decidiu atender. A concentração será às 19h30 no Monumento Maria Fumaça, entre a Av. Mato Grosso e a Rua Antônio Maria Coelho.

O pedido da escola é para que os foliões vistam vermelho e branco, cores da escola, para fazer parte desse momento, cantando o samba-enredo de 2024: "Igrejinha, a senha é você!". A entrada é gratuita.

Programação de esfiles

Marcados para os dias 12 e 13 de fevereiro, os desfiles serão na avenida do Praça do Papa.

Na segunda-feira (12), a escola mirim Herdeiros do Samba abre a folia. Em seguida, passam pela avenida Cinderela Tradição, Vila Carvalho e Catedráticos do Samba.

No dia 13, é a vez das escolas Deixa Falar, Igrejinha e Unidos do Cruzeiro.

Ao todo, cada escola terá 40 minutos, no mínimo, e 50 minutos, no máximo, para completar seu desfile dentro do tempo definido pelo regulamento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também