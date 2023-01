Primeira festa do BBB 23 é marcada por 'pegação'

Realizada nesta quarta-feira (18), a primeira festa do Big Brother Brasil 23 foi marcada pelo clima de ‘pegação’. No decorrer da festança foram três beijos entre casais diferentes. Atração da noite ficou por conta da ‘poderosa’ Anitta, que botou tudo mundo para rebolar e fez a galera literalmente se ‘Envolver’.

O primeiro beijo, que já era bastante esperado, rolou entre a jogadora de vôlei Key Alves e o empresário Gustavo. Os dois trocaram vários beijos ao longo da noite e na web já existem vários memes por causa do tamanho da língua do agroboy.

Também rolou um clima entre o ator Gabriel Santana e o médico Fred Nicácio após o show de Anitta. Mais contidos, os dois trocaram dois beijos rápidos, mas isso foi o suficiente para o jovem exclamar: “Você [Fred] é perigoso”.

Após ficar com Nicácio, ele foi atrás de Paula para tentar beijá-la, mas recebeu um não como resposta. A biomédica resistiu à tentação e disse estar focada no jogo. “Segura a onda, Gab”. O jovem entendeu o recado e seguiu sozinho ao longo da festa.

Se no beijo entre Gabriel e Fred faltou química, no terceiro e último a temperatura subiu e muito: Bruna Griphao e Gabriel Fop deram o maior beijão no estilo de novela.

