Primeiro dia de 'Festival Internacional da Carne' reúne famílias na Capital

O primeiro dia do Festival Internacional da Carne, realizado pela Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) no Parque Laucídio Coelho, nesta sexta-feira (15), foi bastante movimentado. Com diversos cortes de carne, as famílias Campo-grandenses curtiram a noite por lá.

O evento, que acontece até domingo (17), tem a entrada gratuita.

Para quem pretende curtir com a família e a criançada, os portões do Parque de Exposições abrem para os visitantes das 11h às 23h neste fim de semana. Vale lembrar que o público pagará somente pelo consumo. Cada corte de carne está R$ 18,00. O acesso ao show será cobrado à parte.

De acordo com presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, a expectativa é de receber mais de 30 mil pessoas durante os três dias de evento.

Na praça de alimentação do Festival, estão sendo servidas porções de carne + acompanhando. Doces caseiros e alguns pratos também estão sendo servidos. Há também brinquedos para as crianças.Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também