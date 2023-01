Primeiros casais do BBB 23 combinam? Veja a 'Sinastria Amorosa'

Brenda Leitte, com Gshow

A primeira festa do BBB 23 teve muitas atrações além de Anitta. Os protagonistas da noite foram tão aguardados "primeiros beijos" desta edição. Key Alves e Gustavo abriram a temporada, seguidos de Bruna Griphao e Gabriel, e, por fim, foi a vez de Fred Nicácio e Gabriel Santana. Mas será que os primeiros casais do BBB 23 combinam, segundo os Astros?!

Os signos dos BBBs já foram revelados logo no início do jogo. Mas é bom reforçar que todos os signos podem combinar entre si. Há alguns mitos envolvendo as combinações, mas a verdade é que o signo solar (aquele que todo mundo sabe) é um dos fatores menos importantes em um estudo de compatibilidade amorosa.

No caso dos primeiros casais do BBB 23, foi observado especificamente Vênus, que é o planeta do amor e diz respeito aos gostos e à busca por prazer. Então, bora responder!

A combinação astrológica de Key Alves e Gustavo

Key Alves e Gustavo têm desafios. A jogadora capricorniana possui Vênus no livre, leve e solto signo de Sagitário, vivendo o amor de uma forma mais apaixonada, extrovertida e alegre.

Já o agroboy aquariano possui o planeta no signo de Capricórnio, que só consegue amar se tiver tempo para abrir seu desconfiado coração.

Se conseguirem superar as diferenças, Key pode levantar o astral de Gustavo, enquanto ele é capaz de trazer estabilidade para ela. E aí, será que vai dar certo?

A combinação astrológica de Bruna Griphao e Gabriel

O segundo beijo foi entre a pisciana Bruna Griphao e o libriano Gabriel. Ela tem Vênus em Áries e ele em Virgem, o que curiosamente pode dar certo, se ambos se abrirem para aprender um com o outro.

Bruna pode ensinar a Gabriel que a vida pode ser mais ousada, enquanto Gabriel pode mostrar à atriz que um relacionamento demanda compromisso e sacrifícios pessoais.

Mas é o tipo de combinação favorável somente quando as pessoas já são mais amadurecidas e estão mais preparadas para lidar com o diferente... Será?

A combinação astrológica de Fred Nicácio e Gabriel Santana

Para arrematar a noite, o pisciano Fred Nicácio e o libriano Gabriel Santana protagonizaram um beijão. No que diz respeito a Vênus, a coisa não é tão simples. Gabriel tem o planeta do em amor em Leão Fred, em Capricórnio.

O grande conflito aqui é o do Fogo contra a Terra: liberdade ou compromisso? Ser livre ou assumir um ao outro?

O fato é que Fred pode ter muito medo de sofrer no amor e pode se fechar. Já Gabriel tem confiança no amor e curte se entregar. Se quiserem avançar na relação, será preciso muita maturidade.

