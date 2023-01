Quem é Boco Roso? Internautas dão apelido divertido para Fred do BBB23

Boco Roso? Não seria Boca Rosa? Não, você não leu errado. O BBB23 mal começou e já tem gente com apelido carinhoso aqui fora. O Fred, apresentador confinado na casa, ficou conhecido por muita gente depois que teve um relacionamento com Bianca Andrade, que, no início da carreira, usava o codinome "Boca Rosa".

Aí, você já imagina, né? O pessoal que conheceu Fred a partir do casamento com Bianca está chamando o participante de "Boco Roso", que seria a versão masculina do nome usado pela empresária.

E não para por aí. Além do apelido de "Boco Roso", o pequeno Cris, filho do casal, está sendo chamando de "Boca Juniors", uma mistura de Boca Rosa, com o time de futebol argentino Boca Juniors - afinal, Fred é da área esportiva - e, por fim, "juniors", por ser o filho do casal. Ufa! Complexo, mas divertido, né?

Na BOCA da povo

E não é que o apelido "Boco Roso" pegou mesmo e a web adorou. Está rolando o trocadilho em todas as redes sociais. O termo está até entre os mais comentados do Twitter. Confira:

