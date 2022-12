Quem usa verde no Natal engravida? Trend viraliza e campo-grandenses comprovam

Um dos assuntos mais comentados, e temidos, da internet nas últimas semanas é a curiosa teoria de que usar a cor verde no Natal pode atrair gravidez. Quem causou todo esse “alvoroço” foi uma internauta, após publicar um vídeo no TikTok contando sua história. Há quem acredite, e aquelas que preferem não pagar pra ver. O JD1 trouxe duas histórias que "comprovam" que essa Trend pode ser verdadeira.

Aos 25 anos, Maria Rita está na 36º semana da gestação de sua primeira filha. Mas o que ela não tinha se dado conta, é que no Natal de 2021, seu look foi um vestido com tons de verde. "Entrei no 9º mês agora, e quem reparou sobre a roupa usada ano passado foi meu esposo Kelvin. No dia 24, véspera do Natal, ele acabou vendo um vídeo no TikTok e compartilhou com nossa família, foi aí que demos conta de que no ano passada eu havia usada uma roupa dessa cor", contou à reportagem.

"Foi uma coincidência na verdade. E esse ano passei de verde de novo, pois ele foi mostrar o vídeo só depois", finalizou a mãe de primeira viagem.

Maria Rita e o esposo, Kelvin, no Natal de 2021 e 2022 - Foto: Arquivo Pessoal

Após o primeiro vídeo viralizar, vários outros relatos surgiram reafirmando essa especulação inusitada. Se divertindo com as histórias que foram aparecendo na internet, Rafaela Alves, de 33 anos, também resolveu buscar na galeria de fotos do celular com que roupa havia passado o Natal antes de ter o primeiro filho. "Não acreditei quando olhei nos arquivos. Eu usei roupa na cor verde mesmo!", disse a jornalista.

"Como eu estava tentando engravidar naquele ano, acho que foi uma coincidência, mas também não deixo de acreditar, pois querendo ou não aconteceu", brincou ela. De acordo com a mãe de um bebê de 1 ano, foi no Natal de 2020 que ela optou por uma blusa e uma saia longa para celebrar a data, ambas de cor verde. Logo depois, em fevereiro, veio a grande notícia de que estava grávida. "Se é real ou não, só sei que aconteceu bem rápido, porque engravidei em janeiro, mas só fui descobrir a gestação no mês seguinte", relatou ela.

Ao contrário de Maria Rita, Rafaela preferiu não arriscar e neste Natal, passou bem longe do verde. "É melhor evitar ne?! Vai que a coincidência acontece de novo. Apesar de querermos mais um bebê, podemos esperar mais alguns anos ainda", afirmou.

Mesmo a cor verde representando 'esperança' para o próximo ano, muitas mulheres tem comentado nas redes sociais que preferem não usar roupa dessa cor no Réveillon, pelo menos este ano, por receio de a teoria ser real. Conforme a Trend, o efeito da cor verde se refere apenas ao Natal, não mencionando nada a respeito do Ano-Novo, mas ainda assim, algumas preferem não correr o risco.

Influenciadoras

A ganhadora da 8ª edição do Masterchef Brasil, Isabella Scherer, também compartilhou o seu relato. Respondendo a um tweet que questionava “quem criou essa especulação", ela relatou que no ano passado usou duas peças verdes e terminou esse ano com os filhos gêmeos. Confira:

Mais uma vez a história se repete, mas desta vez, ao contrário. A influenciadora Fernanda Cintra é mãe de gêmeas, e neste fim de ano descobriu a segunda gravidez. O que elas tem em comum? O look todo verde.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também