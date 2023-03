RBD anuncia mais quatro datas de show no Brasil

Após esgotarem os ingressos dos shows no Brasil, a banda RBD confirmou na manhã desta segunda-feira (27), mais quatro shows no país, sendo três em São Paulo e um no Rio de Janeiro.

As novas datas são: 10 de novembro, no estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro, e 12, 13 e 19 de novembro em São Paulo, os dois primeiros no Estádio Morumbi e o último no Allianz Parque.

A publicação explica que as apresentações serão realizadas nos estádios São Paulo e Rio, por conta da logística, pelo tamanho da produção e pela disponibilidade dos locais e são as cidades que mais permitem abrir mais datas.

O show do dia 19 de novembro, que aconteceria no Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro, foi alterado para 11 de novembro, e uma data extra foi incluída na cidade: dia 10 de novembro. Em São Paulo também, também tem show extra nos dias 12 e 13 de novembro no Estádio do Morumbi e no dia 19 de novembro no Allianz Parque.

