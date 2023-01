REBELDES: Mesmo sem nada confirmado, fãs já acampam no estádio Allianz Parque

Que tem fã faz tudo pelo ídolo, a gente sabe, mas por essa ninguem esperava! Tem alguns que vão muito além de qualquer coisa, inclusive acampar na porta do Allianz Parque sem nada definido ainda. Pois é, o anúncio do RBD chega só no dia 19 de janeiro, mas já tem fã se preparando para dormir por um bom tempo na porta do estádio.

Quem traz a informação é o jornalista José Norberto Flesch, que publicou um vídeo das redes sociais de uma fã que já estaria dormindo no estádio do Palmeiras. No trecho é possível ver algumas barracas já enfileiradas esperando para garantir o lugar na turnê mundial que o RBD irá fazer.

Todo mundo que é fã de RBD está muito animado com o que vem por aí e o que o grupo mexicano promete trazer. Afinal, são anos esperando por esse momento, que é um revival da banda de maior sucesso.

A banda segue com incontáveis fãs até hoje, que acompanham as carreiras dos integrantes que fizeram parte do RBD e ainda propagam a palavra da novela pelas redes sociais. Desde o período da pandemia é que o público está esperando uma reunião oficial da banda, já que eles fizeram uma live para os fãs.

Apesar de toda a animação, informações oficiais serão divulgadas mesmo só no dia 19 de janeiro. O RBD criou alguns encontros de fãs ao redor do mundo para trazer o anúncio de forma ainda mais animada para o público. Confira:

Repercussão

Muito tem se falado sobre as atitudes desses fãs. Nas redes sociais, após os vídeos compartilhados internautas passaram a "tirar sarro" dos que estão acampados.

"Essa gente não trabalha e nem tem mãe?", questionou um usuário. "Cadê os pais dessas pessoas?", perguntou outro.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também