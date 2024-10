Recuperada! Onça 'Itapira' volta para o Pantanal de MS

A onça-pintada Itapira, resgatada no mês de agosto dos incêndios florestais no Pantanal de Mato Grosso do Sul, voltou para o 'lar' após 50 dias de recuperação no Instituto Nex, em Goiás.

Itapira foi encontrada tentando se proteger em uma manilha de concreto. Ela estava muito desidratada e com queimaduras graves nas quatro patas, além de um ferimento na região da barriga. A onça foi resgatada e recebeu os primeiros atendimentos pela equipe do Onçafari.

No entanto, devido à gravidade das queimaduras, Itapira foi transferida com o apoio do IBAMA, do ICMBio e do CENAP ao Instituto Nex para tratamento médico intensivo. Agora, a onça retomou para o lugar onde vivia, após uma longa viagem de volta.

Voltando para o Pantanal

Foram aproximadamente 19h, partindo de Goiás até o Pantanal Sul-mato-grossense. Segundo o instituto, ela foi devolvida à natureza no mesmo local onde nasceu na fazenda Caiman, em Miranda.

Desde filhote, Itapira é conhecida e acompanhada pela equipe do Onçafari. Agora, será monitorada continuamente com um rádio-colar GPS (cedido pelo Onçafari), que foi instalado antes da sua saída do Nex.

