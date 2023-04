Representando o Pop de MS, artista mostra que nem só de sertanejo vive o Estado

Quando o assunto é música, Mato Grosso do Sul é conhecido pelo sertanejo. No entando, o cenário da música Pop em Campo Grande vem crescendo a cada ano e conquistando seu espaço. Trabalhando por isso, o jovem artista Ricke Martinez tem buscado demonstrar que nem só de sertanejo vive a região Pantaneira.

Natural de Sorriso, no Mato Grosso, Ricke se mudou para Campo Grande em 2014, para cursar faculdade de Publicidade e Propaganda. Desde então, transcendeu a maré sertaneja, bem conhecida pelos Campo-grandenses, para surfar na onda do Pop.

A história de como a música começou cedo, segundo o cantor ao JD1, na verdade faz parte de toda sua trajetória. "Não tem uma memória da minha vida onde a música não estivesse presente”, afirmou.

“Eu amava cantar, mas nunca me enxerguei com potencial para levar isso a algum lugar de verdade. Era sempre um karaokê com os amigos, ou sozinho na frente do YouTube, com instrumentais que encontrava na internet. Então veio a pandemia, a gente já não tinha muito o que fazer para passar o tempo, e o karaokê virou rotina lá em casa. Compramos caixa de som, microfone, luzes, tudo para que pudéssemos nos divertir. E nisso, em meio a todo aquele medo, eu quis me jogar e fazer algo que sempre foi uma vontade, a música”, detalhou.

Foto - Reprodução/Instagram

Apaixonado pela cultura Pop, o artista já teve a experiência de abrir o show da cantora Ludmilla, no evento Campão Cultural, que aconteceu em 2022 na Capital. Agora, ele sonha em fazer parcerias com Anitta, Pedro Sampaio e Luisa Sonza.

O artista já lançou seus primeiros projetos, o 'General’ e ‘Mania Perigosa’, que contam com mais de 25 mil visualizações no YouTube. Pronto para novos projetos, o próximo lançamento do artista que mora na Cidade Morena será a música ‘Trapaceiro’, em parceria com Mc Ruam, artista independente de São Paulo.

“Trapaceiro é uma música que escrevi em 2021, ela já estava pronta há algum tempo, mas nunca encontrei um timing bom para lançar ela. Como artista independente, e virginiano que sou, se eu não tiver como lançar um material legal, tudo certinho, com uma qualidade bacana, eu prefiro nem lançar", contou.

O lançamento do clipe da música ‘Trapaceiro’ será neste sábado (15), no YouTube!

