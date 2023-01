Saiba como funcionará a dinâmica do 'Quarto Secreto' do BBB23

São muitas informações, mas calma, o JD1 te ajuda a tender! Apesar do primeiro Paredão do BBB23 ser decidido nesta terça-feira (24), a eliminação só vai acontecer mesmo dois dias depois, na quinta-feira (26). Isso porque a dupla mais votada vai para um Quarto Secreto e, somente lá, o público irá decidir quem deve voltar para o reality e quem vai para casa. Na berlinda estão as duplas Key Alves e Gustavo, e Fred Nicácio e Marília.

Nas edições anteriores do Big Brother Brasil, Arthur Aguiar e Carla Diaz deixaram o programa em um Paredão Falso e aproveitaram as muitas vantagens concedidas pelo programa, como câmeras ao vivo 24h e até o áudio para acompanhar conversas selecionadas. Haviam até algumas “trollagens”.

Em 2023, o apresentador Tadeu Schmidt ainda não revelou quais vantagens os participantes terão no Quarto Secreto ou se terão acesso aos acontecimentos do BBB23.

Entretanto, o que se sabe é que o menos votado da dupla nesta nova dinâmica retorna para a casa mais vigiada na quinta-feira (25). De quebra, terá imunidade e o poder de vetar um participante da Prova do Líder.

