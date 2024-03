Saindo do tradicional, ovos de Páscoa 'diferentões' dividem opiniões na Capital

Quando o assunto é Páscoa, logo se pensa em chocolates... muitos chocolates! No entanto, ultimamente outros tipos de ovos têm disputado espaço com os tradicionais, recheados e chocolatudos. Está na moda os ovos de coxinha, sushi, empada, e até mesmo de pudim. Mas será que eles roubam o lugar dos tradicionais? O JD1 foi atrás para conferir.

"Pra mim, ovo de Páscoa é só de chocolate, o resto não é ovo... é só a própria coxinha, o sushi", disse uma internauta levantando a polêmica no X (antigo Twitter). "Eu sou completamente preconceituoso com qualquer ovo de Páscoa que não seja o tradicional", comentou outro.

Dividindo opiniões ou não, em Campo Grande alguns comércios confeccionam os ovos 'diferentões'.

Na Chanton Confeitaria, são diversas as opções diferentes, entre elas o ovo de Pudim. Feito com casca de chocolate ao leite, recheado com creme de chocolate branco, mousse de caramelo e pudim de leite condensado por cima, o ovo 'diferentão' é vendido pela Chanton a R$ 94,40 cada, de 420g.

Nem o Sushi ficou de fora dessa. Na Capital, o Ebi Sushi investiu no ovo de Salmão para a Páscoa. Neles, só o formato é parecido com o ovo, já que são feitos em forminhas redondas, o recheio é de salmão, cream cheese e cebolinha. Essa opção é vendida sob encomenda por R$ 99,90.

Um dos ovos mais originais é o feito com massa de coxinha, que vem fazendo muito sucesso também. O interessante é que é possível colocar diferentes recheios nele, como frango, carne, costela, ou camarão.

Além desses sabores, também já inventaram o ovo de Empada com recheio de frango ou palmito, e até mesmo o ovo de Sopa Paraguaia. Sabores esses que agradam muita gente: "Eu comeria todos, ficam deliciosos", disse uma internauta. "Apesar de não ser exatamente a Páscoa, são gostosos do mesmo jeito e eu comeria super", finalizou outro.

