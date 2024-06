Shopping da Capital estará distribuindo 300 mudas de plantas nativas até sexta

Celebrando o 'Dia Mundial do Meio Ambiente', o Shopping Campo Grande, integrante do Grupo ALLOS, está com uma ação de conscientização ambiental. Entre esta quarta-feira (5) e a sexta-feira (7), estarão sendo distribuídos adubos (compostos orgânicos oriundos das sobras da Praça de Alimentação processados e transformados) e 300 mudas de plantas nativas da região. A ação, que tem como objetivo alertar a comunidade sobre a importância da preservação dos recursos naturais, é gratuita, das 10h às 14h, na entrada da Praça de Alimentação.

O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado, anualmente, em 5 de junho. A data foi instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1972, quando havia entendimento de que o que a natureza oferecia era ‘inesgotável’.

É considerado meio ambiente, o conjunto de elementos, processos e dinâmicas biológicos, físicos e químicos que criam condições e mantêm a vida no planeta Terra, compreendendo também os seres humanos e as dinâmicas sociais, culturais e econômicas. O meio ambiente é composto pela biosfera, hidrosfera, atmosfera e litosfera. É dele que os seres vivos subtraem elementos indispensáveis para a sobrevivência, como água, ar, alimentos e matérias-primas, um dos motivos pelos quais a sua conservação é essencial.

“A natureza nos dá demonstrações diárias sobre o quanto devemos preservar o meio em que vivemos. Esse cuidado garante qualidade de vida no presente e futuro e celebrando essa data tão importante, e alinhados às estratégias de governança ambiental, social e corporativa que regem o Shopping, realizamos essa ação para reforçar nosso comprometimento durante a Semana do Meio Ambiente. São gestos simples, mas de grande valor para o futuro”, ressaltou a gerente de Marketing, Gabriella Alves.

O compromisso socioambiental do centro comercial é aplicado na rotina diária, com foco na reciclagem, como detalha a coordenadora de Qualidade, Ludmila Dainezi. “O Shopping recicla todos os resíduos produzidos, desde o mais comum, como plástico, metal, papel, papelão e vidro, até bitucas de cigarro, óleo de cozinha e lixo eletrônico. Quanto ao resto de alimentos vindos da Praça de Alimentação e lojas, que representam 50% da produção total, enviamos para compostagem, gerando adubo orgânico. Além de não destinar os resíduos ao aterro sanitário, valoramos nossos resíduos, alinhados ao nosso compromisso com o meio ambiente”, explicou ela.

A iniciativa é uma realização em parceria do Shopping Campo Grande com Colecta, Organoeste, Jatobá Garden Park e Águas Guariroba.

Serviço

Semana do Meio Ambiente no Shopping Campo Grande;

De 05 a 07 de junho;

Das 10h às 14h;

Em frente à Praça de Alimentação.

