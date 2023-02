Sensitiva prevê participante do BBB23 como novo apresentador da emissora

Sempre com previsões sobre os famosos, a sensitiva Bianca Godói mirou na vida de Gustavo Benedeti desta vez. Conhecido no BBB23 pelo apelido de Caubói, o participante vai ter um futuro promissor nas telinhas da Globo.

De acordo com a previsão de Bianca, Gustavo será apresentador da Globo e vai entrar no ar a frente do Globo Rural. Ela também afirmou que ele tem chances de estar na final do Big Brother Brasil este ano.

Além de dizer como será o futuro profissional do brother, ela aproveitou para falar sobre a vida amorosa dele. “Ele e a Key [Alves] são almas gêmeas. Vai vir casamento e filhos em breve”, garantiu.

Embora tenha previsto coisas boas para o Caubói, a sensitiva também deixou um alerta. Segundo Bianca Godói, uma pessoa vai revelar uma grande polêmica na qual ele está envolvido. *Com informações do portal Metrópoles.

Será que tudo vai se tornar verdade? Vamos acompanhar!

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também