Série sobre a tragédia da Boate Kiss estreia em janeiro na Netflix; Veja trailer

A tragédia que marcou 2013 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando 242 pessoas morreram no incêndio da Boate Kiss, se tornou tema de uma série ficcional que está prevista para ser lançada na plataforma da Netflix no dia 25 de janeiro.

Retratando a luta por Justiça pelos pais das vítimas e sobreviventes, que continua até hoje, a trama ‘Todo Dia a Mesma Noite’, produzida pela Morena Filmes, foi inspirada no livro da escritora e jornalista Daniela Arbex e as gravações iniciaram em março do ano passado.

A série terá cinco episódios, que tiveram a direção geral de Julia Rezende, direção de Carol Minêm e com roteiro de Gustavo Lipsztein. No elenco estão Thelmo Fernandes, Paulo Gorgulho, Bianca Byington, Leonardo Medeiros, Debora Lamm, Raquel Karro, Bel Kowarick, Erom Cordeiro, Paola Antonini, Nicolas Vargas, Flavio Bauraqui e Laila Zaid, entre outros.

Prevista para estrear ainda este mês, série sobre a Boate Kiss já tem trailer disponível, confira:

