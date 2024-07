Sorte no amor e no jogo: conheça os casais olímpicos de Paris 2024

O amor está no ar em Paris! Considerada uma das cidades mais românicas do mundo, a capital francesa será o cenário não apenas do Jogos Olímpicos, mas também dos encontros entre os casais mais famosos do esporte mundial da atualidade.

Juntos fora das arenas, alguns pares irão brigar pela medalha lado a lado também durante as competições, como os surfistas brasileiros Luana Silva e João Chianca e os mesatenistas Hugo Calderano e Bruna Takahashi. Conheça os atletas que formam casal na vida real:

Luana Silva e João Chianca - Surfe

Nascida em Oahu, no Havaí, e filha de brasileiros, Luana Silva foi chamada de última hora para o lugar de Stephanie Gilmore, no Circuito Mundial de 2024 da WSL. A atleta optou por defender o Brasil no surfe, esporte que compartilha com seu namorado, João Chianca, o Chumbinho. Em março, no ISA Games de Porto Rico, outra surfista naturalizada brasileira, Tatiana Weston-Webb, terminou a disputa feminina em segundo lugar e colocou Luana nas Olimpíadas, com uma vaga extra. Já o brasileiro assegurou seu passaporte para os Jogos ao se classificar para o WSL Finals 2023, em agosto. Os dois surfistas estarão representando o país em Teahupo'o, na Polinésia Francesa, em busca do ouro olímpico.

Anne Buijs e Ana Carolina - Vôlei

Casadas desde 2023, Anne Buijs e Ana Carolina da Silva se conheceram nas quadras de vôlei, desde 2016. As duas foram companheiras de equipe em três clubes diferentes. O início do romance entre a dupla foi no Rexona-Sesc, atual Sesc-Flamengo. Em 2017, jogaram uma temporada no exterior, no time turco Nilüfer Belediyespor. Por fim, foram parceiras no Praia Clube. Em Paris, a brasileira e a holandesa poderão ser rivais na busca pela medalha olímpica, a partir das quartas de final, caso as seleções de seus países se classifiquem.

Bruna Takahashi e Hugo Calderano - Tênis de mesa

O melhor mesatenista das Américas e a melhor mesatenista do Brasil assumiram o romance no Dia de São Valentim, em fevereiro. Os dois atletas treinam e vivem na Alemanha, na cidade de Ochsenhausen, no estado de Baden-Württemberg. Os dois estão classificados para as Olimpíadas. Hugo Calderano pelo masculino individual e equipes, enquanto Bruna Takahashi irá disputar pelo individual feminino, por equipes e por duplas mistas.

Ana Sátila e Lucas Verthein - Canoagem slalom e remo

Único casal olímpico brasileiro da lista que vem de modalidades diferentes, Lucas Verthein e Ana Sátila se conheceram em 2023, logo após conquistarem o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Aficionados por uma "remada", Ana na canoagem slalom e Lucas no remo, os caminhos dos dois atletas do Botafogo se cruzaram bem longe das águas, durante uma volta olímpica realizada no clube, antes de uma partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

Katie Boulter e Alex De Minaur - Tênis

Amores fora de quadra há sete anos, Katie Boulter e Alex de Minaur terão uma missão difícil pela frente, durante os Jogos de Paris. Acostumados a torcer um pelo outro em Grand Slams e outros torneios, os tenistas serão rivais no quadro de medalhas das Olimpíadas. Jogadora número 1 da Grã-Bretanha, Katie irá representar os britânicos no feminino, enquanto seu namorado, Alex, também primeiro colocado de seu país, a Austrália, irá disputar pelo masculino.

Elina Svitolina e Gael Monfils - Tênis

Elina Svitolina e Gael Monfils, prata da casa das Olimpíadas de 2024, terão uma torcedora especial nos Jogos de Paris: a filha do casal olímpico, Skai, de 1 ano e 9 meses. Medalhista de bronze em Tóquio, a 30ª tenista do mundo irá competir representando a Ucrânia, enquanto Gael irá lutar pela medalha para a anfitriã, França.

Lea Schüller e Lara Vadlau - Futebol e vela

Classificadas por esportes diferentes e representando países vizinhos, Lara Vadlau e Lea Schüller devem se "esbarrar" em Marselha, entre os dias 25 e 28 de julho. A seleção feminina de futebol da Alemanha, campeã de 2016, jogará suas duas primeiras partidas da fase de grupos na cidade que está sediando a regata de vela. Lea entrará em campo pela primeira vez em uma edição olímpica antes da cerimônia de abertura, no dia 26 de julho. Lara, por sua vez, vai disputar sua terceira edição dos Jogos. A velejadora irá representar a Áustria na classe ILCA 7.

Lee Kiefer and Gerek Meinhardt - Esgrima

Cursando o terceiro ano de medicina, Lee Kiefer e Gerek Meinhardt compartilham muitas paixões. Os dois irão competir na esgrima pela equipe dos Estados Unidos. Essa será a terceira edição olímpica em que os dois atletas entrarão juntos na disputa. Meinhardt conquistou duas medalhas de bronze em Tóquio 2020 e na Rio 2016, pela equipe masculina de florete. Já Lee foi a primeira mulher americana a conquistar o ouro individual no florete, nas Olimpíadas do Japão.

Junelle Bromfield e Noah Lyles - Atletismo

Casal medalhista de bronze em Tóquio 2020, Junelle Bromfield, da Jamaica, e Noah Lyles, dos EUA, serão dois dos atletas mais observados na pista do Stade de France. Considerado o quarto mais rápido do mundo nos 200m rasos, o atleta é o favorito para a medalha não apenas nessa prova, como nos 100m rasos, além do revezamento 4x400m. Junelle, por sua vez, é uma das fortes candidatas ao pódio no revezamento 4x400m feminino.

Edward Gal e Hans Peter Minderhoud - Hipismo

Terceira edição olímpica do casal no hipismo, Edward Gal e Peter Minderhoud terminaram em quarto lugar nas Olimpíadas do Rio 2016 e também não subiram ao pódio em Tóquio 2020. Individualmente, cada um tem sua própria medalha olímpica: prata para Minderhoud em 2008 e bronze para Gal em 2012. Em Paris, os dois irão representar a Holanda novamente. Hans irá competir com o cavalo Toto Jr. e Gal será o atleta reserva da equipe.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também