Sucuri "almoça" porco-do-mato em rio cristalino de Bonito; assista

Mais um passeio com uma visitinha inesperada. Durante um passeio de flutuação na cidade de Bonito, a 279 km de Campo Grande, o guia de turismo Eder Patrocínio da Cruz se deparou com uma cena impressionante: uma sucuri "almoçando" um cateto, uma espécie de porco-do-mato.

Ao g1, o guia contou que soube por um colega que a serpente tinha acabado de garantir a refeição do dia e foi até o local. Segundo ele, o porco-do-mato foi beber água às margens do rio sucuri, momento em que foi predado pela serpente.

O registro foi feito no último sábado (29). Para o passeio turístico, cinco pessoas estavam no barco e todas ficaram impressionadas com o avistamento.

“A emoção foi grande e a adrenalina foi a mil porque é um animal difícil de encontrar, ainda mais com uma presa. O porco do mato foi beber água na beira do rio e a sucuri deu o bote. Todo mundo que estava no passeio ficou impactado”.

Do acervo pessoal, direto para as redes sociais, o guia encantou seus seguidores com as imagens da serpente. No vídeo é possível ver a cobra gigante e o mamífero, já sem vida, enrolado por ela.

Eder relatou que a serpente deu um abraço mortal e depois engoliu o animal predado. No momento da filmagem, o profissional garantiu uma distância segura tanto para os turistas que faziam um passeio, quanto para o animal.

“Não me aproximei muito para garantir a segurança do animal e também dos turistas. Em momentos assim é muito importante manter a tranquilidade para não assustar a sucuri. Se estressar o animal, você coloca a situação em perigo”. Assista:

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também