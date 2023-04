Superando Marília Mendonça, Sul-mato-grossense Ana Castela atinge topo do YouTube

A cantora Ana Castela, de 19 anos, desbancou a eterna rainha da sofrência Marília Mendonça. Isso porque a jovem chegou, pela primeira vez, ao topo da lista de artistas mais ouvidos no YouTube.

Vale lembrar que Marília lidera a parada desde sua morte, em 2021. Neste período, ela foi superada apenas duas vezes, pela dupla sertaneja Henrique & Juliano e o MC Ryan SP, mas ambos por breves períodos. Com Ana Castela no primeiro lugar desde a última terça-feira (4), Marília Mendonça ocupa a segunda posição na lista.

Ana Castela, que é Sul-mato-grossense, estourou no ano passado com a música "Pipoco", em parceria com Melody e DJ Chris no Beat, cujo clipe já acumula 208 milhões de visualizações. Depois, vieram outras colaborações de sucesso, que superam a marca de 100 milhões de visualizações, como "Roça em Mim", com Zé Felipe e Luan Pereira e "Bombonzinho", com Israel e Rodolffo.

Recentemente, ela também lançou canções com o DJ Pedro Sampaio e o ídolo do forró Wesley Safadão.

Em entrevista para a Splash, a artista falou sobre a mistura de gêneros musicais que tem feito em sua carreira. "Sou nova, uma artista de agora. Por que não misturar o que o povo gosta? Se você não gosta do sertanejo, eu não tenho só sertanejo no meu repertório. Tem muitos outros estilos de música. Pode me escutar que tem para todo gosto. Fiz até uma poesia acústica do agro", disse.

A cantora vem para Campo Grande nesta sexta-feira (14), onde irá se apresentar na 83ª Expogrande. Ana Castela subirá ao palco após a dupla Maiara & Maraísa, que prometem fazer um show daqueles para os fãs na Capital Morena.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também