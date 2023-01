Tapas e puxões de cabelo: fãs brigam em filas para ingressos do RBD

Achou mesmo que não teria briga?! A abertura das vendas gerais para a turnê de retorno do RBD foi para lá de movimentada nesta sexta-feira (27). Longas filas foram formadas nos pontos de vendas físicos em São Paulo e no Rio de Janeiro, com direito a muita confusão entre os fãs do grupo mexicano.

Segundo fontes da coluna LeoDias, eram constantes os desentendimentos. Entre os motivos, tentativas de furar a fila e brigas pelos lugares. Fãs acampados há dias no local não aceitaram perder seus postos.

Até o momento, 26 cidades dos Estados Unidos, México e Brasil vão receber a turnê do RBD. No dia 17 de novembro eles se apresentarão em São Paulo e no dia 19 no Rio de Janeiro. Além disso, haverá uma apresentação extra na capital paulista, no dia 18 do mesmo mês.

