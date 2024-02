Temos visita! Zeca Camargo e Bruno Gissoni curtem a natureza de Bonito e Jardim

Bonito recebe mais visitas famosas! Desta vez, quem está curtindo as belezas naturais da cidade turística de Mato Grosso do Sul, é o apresentador Zeca Camargo e o ator Bruno Gissoni. Os artistas passaram por Bonito, Jardim e Bodoquena, três dos destinos turísticos mais famosos de MS.

Nas redes sociais, Zeca expressou seu encanto pelo Buraco das Araras, em Jardim, ao lado de Bruno e da chef Kátia Barbosa. “Como é possível a natureza fazer um lugar assim?”, perguntou o apresentador.

Já Bruno adiantou que “voltar com a família para mostrar o que é o coração do Brasil que é Bonito”.



Atualmente, Zeca faz parte da Band, onde apresenta o programa “Melhor da Noite”, mas não deixou claro se as gravações feitas nas cidades farão parte da programação.

Além do Buraco das Araras, os famosos compartilharam passeios pelo Abismo Anhumas, Gruta do Lago Azul e outras cachoeiras.

Os famosos também curtiram o pôr do sol da Morraria do Sul, e visitaram uma pousada local, chamada de Pousada Morraria, que fica lozalizada no município de Bodoquena. Esbanjando simpatia, os artistas posaram para fotos com fãs da região.

Confira alguns registros compartilhados por eles:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também