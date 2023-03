TendÃªncia: maquiadora viraliza com tÃ©cnica de maquiagem usando cola quente

A nova-iorquina Vanessa tem viralizado nas redes sociais, após inovar com uma técnica de maquiagem. A jovem usa nada menos que cola quente para fazer as maquiagens artísticas e coloridas que tem conquistado a todos.

Em seu Instagram, Vanessa compartilha diversos vídeos de makes, de vários modelos. Deixando os seguidores intrigados quando a inovação, a maquiadora ensinou recentemente com usa o material inusitado no rosto. Confira:

"Por uma fração de segundo eu pensei que ela tinha aplicado a cola quente direto na pálpebra", escreveu surpresa a uma internauta. "Uma verdadeira artista, vai eu fazer rs", brincou outra.

Em contrapartida, para algumas seguidoras não foi tão surpresa, e até acusaram a maquiadora de ter copiado a técnica de uma série da Netflix. "Enquanto ela tá indo eu tô voltando... já conhecia esse efeito! Aprendi na Netflix (série: Glow Up)", revelou uma internauta. "Certeza que ela aprendeu lá, eu também já tinha visto", acrescentou outra.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também