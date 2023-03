Terceiro rio mais cristalino do mundo fica em MS; confira

Você sabia que o terceiro rio mais cristalino do mundo fica em Mato Grosso do Sul? Não? Continua aqui que o JD1, ou Jotinha para os íntimos, te conta mais a respeito. O estado viralizou na internet hoje (26) com o tema, mas em muitos comentários existem brasileiros e até mesmo sul-mato-grossenses que não sabiam disso.

O Rio Sucuri, está localizado na Fazenda São Geraldo a 20 km da cidade de Bonito. O trecho mais cristalino tem 1800 metros de cumprimentos e é considerado ainda o rio mais cristalino do Brasil. Na classificação mundial perde apenas de Blue Lake, no Parque Nacional Lagos Nelson na Nova Zelândia e Vale Jiuzhaigou, China, de acordo com as últimas publicações feitas por sites como o GQ e alguns sites de turismo.

A fazenda começou a ser usada para o ecoturismo na década de 90, quase 100 anos após a sua compra pela Cândido Pinheiro. Já em 1999, toda área foi transformada pelo governo em uma RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural).

Passeio e flutuação – Atração garantida para quem quer visitar e flutuar com os peixes, os visitantes precisam fazer uma trilha entre a mata e as nascentes do Rio Sucuri até chegar ao píer onde os equipamentos, como snorkel, óculos e roupa de Neoprene são distribuídos e é feito um pequeno treinamento de adaptação.

Após as instruções iniciais, os turistas são levados de barco até o ponto onde a flutuação começa. Para quem não sabe nadar, a atividade é feita com colete salva-vidas facilitando assim que os participantes tenham contato com a natureza sem espanta-la.

Vídeo – Uma postagem no Twitter do portal ‘Choquei’ (@choquei), com mais de 131 mil visualizações e 16 mil curtidas viralizou neste domingo. Para quem está confuso, Mato Grosso do Sul fica no Centro-Oeste do país e leva esse nome após a divisão feita com o estado vizinho, Mato Grosso, ocorrida há 45 anos.

Confira o vídeo postado pela página:

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também