Terra e Paixão: indígenas Guató de MS terão destaque na nova novela da Globo

A nova novela das nove da Globo, "Terra e Paixão", que estreia no início de maio tem como destaque os povos originários. Ambientada em Mato Grosso do Sul, a trama promete descobertas e superações, além de apresentar a cultura e história da etnia Guató.

Segundo o autor Walcyr Carrasco, os indígenas trarão a memória de seu povo, suas histórias, suas lendas e seus cultos. Durante a trama, a trajetória de Aline, interpretada por Barbara Reis e de outros personagens irão se cruzar com a desses povos indígenas.

Conheça os personagens:

Daniel Munduruku - Pajé Jurecê Guató

Daniel Munduruku, irá interpretar Jurecê Guató, um pajé. O personagem é um homem cheio de sabedoria que tem plena consciência da situação dos indígenas, mas olha para tudo de forma contemplativa, pois “outros mundos surgirão”. Jurecê é procurado pelo povo da cidade, graças a sua grande sabedoria.

"Ele é uma liderança espiritual do povo fictício que foi criado para representar uma parcela da população do Mato Grosso do Sul. O personagem tem um componente importante porque ele é um sábio, alguém capaz de visualizar o que vai acontecer, uma espécie de profeta e, ao mesmo tempo, alguém inserido no seu tempo, na sua sociedade, no mundo, naquilo que está acontecendo nesse momento", define o intérprete Daniel Munduruku.

Mapu Huni Kui - Raoni Guató

Mapu Huni Kui, irá interpretar Raoni Guató. Filho de Jurecê, Raoni está sendo preparado para se tornar o xamã. Ele é um indígena capaz de transmitir uma grande paz e, em muitas ocasiões, assume o papel do pai. Mapu conta que está utilizando a própria experiência como líder espiritual e músico para compor o personagem.

"Acredito que sendo eu, consigo fazer o meu melhor. O personagem é o Raoni, mas eu vou trazer a minha energia do dia a dia, e como eu sou do palco, eu canto, toco, já tenho um pouco da interação e conexão com o público", conta.

Suyane Moreira - Iraê Guató

Filha de Jurecê e irmã de Raoni, Iraê Guató será interpretada por Suyane Moreira. A personagem é especialista em ervas e conhece tudo sobre a medicina da floresta. Ela tem um grande coração, mas sempre foi oprimida. Suyane conta que se inspirou na avó para compor a personagem.

"Eu guardo muitas lembranças boas da minha avó, da minha infância, do conhecimento dela. Ela era uma mulher bem pequenininha no físico, mas gigante nas atitudes. Lembro da força do olhar, a força do agir, a força da decisão que ela tinha, e que eu de alguma forma estou retratando nessa personagem".

