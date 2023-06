Tesoura de Ouro: Gisele Marciano recebe premiação na Capital

Campo Grande sedia nesta quinta-feira (29), a maior premiação de cabeleireiros de Mato Grosso do Sul, o Tesoura de Ouro 2023. Premiando profissionais da área da beleza e comércio do Estado, uma das homenageadas desta noite é a cabeleireira Gisele Marciano, do Studio Sandra, da Capital.

No evento, os principais profissionais de MS estarão frente a frente para receber a maior honraria da área da beleza, a tão sonhada tesoura de ouro. Para Gisele, a premiação representa um reconhecimento por todos os anos de dedicação.

"Eu nem esperava, quando o meu nome foi anunciado para receber o prêmio. Trabalho com dedicação e amor, e minha gratificação é ver minhas clientes contentes com o resultado e mais lindas ainda. Mas recebi essa indicação feliz, sabendo que estou no caminho certo", destacou ela ao JD1.

Formada na área nos anos 2000, a profissional atua desde então com cortes, coloração e penteados. "Me formei em cabelereira em 2000, tive o meu salão e comecei minha trajetória. Em 2005 comecei a trabalhar no Studio Sandra, e estou até hoje. Tenho clientes fiéis, que estão comigo desde o começo aqui, há 18 anos. E isso me deixa feliz", ressaltou à reportagem.

Oficialmente patenteado, o evento é o único reconhecido pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) no território nacional. "A profissional Gisele Marciano foi escolhida por sua competência, capacidade e trabalhos do mais alto nível. O mérito dessa conquista demonstra o quanto essa profissional cresceu e batalhou para chegar nessa premiação inédita, valorizando a cidade de Campo Grande (MS), e a colocando no mais alto degrau do pódio da área da beleza", enfatizou a organização da premiação.

