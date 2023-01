Traída, Shakira descobriu situação após dar falta de geleia

Artista foi casada durante 11 anos com o jogador de futebol Piqué, separados desde junho do ano passado, Shakira revelou recentemente a forma inusitada que levou a descoberta de uma traição do marido através de um pote de geleia. Juntos, o casal Shakira e Gerard Piqué tiveram dois filhos.

De acordo com o site norte-americano Page Six, ao retornar para casa após um período em viagem por conta de compromissos profissionais, Shakira notou que alguém havia comido a geleia da qual ela gosta. A situação a fez acender o sinal, já que Piqué não gosta da geleia em questão. Portanto, quem teria comido?

A cantora e o jogador anunciaram a separação em junho do ano passado, após 11 anos juntos. Eles nunca se casaram oficialmente. Semanas após a separação, Piqué assumiu namoro com Clara Chía.

Caso antigo

Um vídeo divulgado há algumas semanas teria deixado Shakira devastada, segundo a imprensa internacional. Nas imagens de 2021, a nova namorada de Piqué, Clara Chía, aparece ao fundo durante uma entrevista concedida por ele pela internet, direto da casa onde morava com Shakira e os filhos. Tudo isso antes do fim do casamento dos dois.

“Shakira ficou devastada ao saber que essa mulher claramente se sentiu em casa, na casa que ela e Piqué viviam com os filhos. Eles ainda estavam juntos naquela época. É devastador para ela saber que esse caso estava acontecendo há muito mais tempo do que ela imaginava”, disse uma fonte do Page Six.

*Com informações Metrópoles

No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também