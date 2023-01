Tu-dum: Série inspirada no incêndio da boate Kiss tem data de estreia divulgada

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (9) o trailer oficial e a data de estreia da série “Todo Dia a Mesma Noite”, inspirada na história verídica do incêndio da boate Kiss, em 2013. A produção está prevista para chegar à plataforma no dia 25 de janeiro.

O incêndio da boate Kiss ocorreu em janeiro de 2013, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A tragédia deixou 242 mortos e 636 feridos.

Com direção-geral de Julia Rezende, direção de Carol Minêm e roteiro de Gustavo Lipsztein, a série, que contará com 5 episódios, vai abordar a luta por justiça dos familiares das vítimas do incêndio.

No dia 10 de dezembro de 2021, os sócios da boate, Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann, o vocalista da Banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o produtor musical Luciano Bonilha Leão foram condenados no julgamento do incêndio, quase nove anos depois da tragédia.

No entanto, no dia 3 de agosto de 2022, os quatro condenados foram soltos após o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) anular o julgamento feito pelo Tribunal do Júri, em 2021.

Assista:

