Vai um pagodinho aí? Ferrugem, Dilsinho e Menos é Mais são confirmados na Capital

Nos dias 12 e 13 de julho deste ano acontecerá o festival Samba Brasil em Campo Grande, evento musical que percorre diversos estados com muito pagode e samba no pé. Para quem não dispensa um pagodinho, pode ficar tranquilo que quatro atrações foram confirmadas: Ferrugem, Menos é Mais, Dilsinho e Atitude 67.

Ferrugem é dono do álbum autoral "Chão de Estrelas", que acumula mais de 50 milhões de visualizações no YouTube.

Menos é Mais é fenômeno do pagode com músicas "Melhor Eu ir", "Ligando os Fatos", "Sonho de Amor" e "Deixa eu te querer". Já Dilsinho é dono dos sucessos "Baby Me Atende", "Refém" e "Péssimo Negócio".

A venda de ingressos está prevista para o mês de maio. Os shows serão realizados no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês na Capital. O projeto promete 10 horas de muito samba e pagode na arena que será montada no shopping e divida em três setores, sendo pista, camarote e área premium.

