Voltaram? Luan Santana e Jade são flagrados viajando pelo México

O 'gurizinho de MS', como é conhecido, pode estar de romande de novo. E desta vez, com um amor antigo. A suspeita de grande parte dos fãs de Luan Santana se confirmou nesta segunda-feira (19), após ele e Jade Magalhães, sua ex-noiva, serem flagrados viajando juntinhos.

Será que eles tiveram uma recaída e estão saindo novamente? De acordo com o portal LeoDias, os dois estão passeando pelo México.

O cantor Sul-mato-grossense e Jade ficaram 13 anos juntos, colocando um ponto final ao relacionamento em 2020. Desde então, ele já falou em entrevistas e podcasts que sentia saudades da ex e deu a entender que ela o tinha bloqueado das redes sociais, pedindo: "desbloqueia aí".

Além de postarem fotos no mesmo local, fato notado pelos seguidores, o portal LeoDias também recebeu uma foto dos dois juntos, lado a lado, durante a viagem.

Os fãs do cantor que torcem pelo relacionamento ainda levantaram mais suspeitas desse amor não esquecido com o lançamento da música 'Deja Vu', em parceria com a também Sul-mato-grossense Ana Castela. Isso porque, na teoria deles, o uso de "Jade" ao contrário no nome da canção, além da letra, indicavam a tentativa de reconciliação.

