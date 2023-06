1° 'Festival Comida em Movimento' tem cinema, gastronomia e reflexão na Capital

Campo Grande não para quando o assunto é realizar novos eventos. Desta vez, a Capital irá sediar o 1° Festival Comida em Movimento – Cinema e Gastronomia. Com o lema 'Comer, viver e pensar', nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho, a programação será intensa.

Durante os três dias, o evento vai mesclar imagens e sabores, promovendo o contato do público com filmes, cineastas, chefs de cozinha, pequenos produtores, estudantes de audiovisual e gastronomia, pesquisadores, professores e amantes da gastronomia e do cinema.

“Este é mais que um festival de cinema. É mais que um encontro de chefs. É a conjunção de duas linguagens que reforçam a dimensão da Sétima Arte e da Gastronomia como representação da diversidade e da identidade de um povo”, ressaltou a idealizadorado evento, Elis Regina.

O encontro, totalmente gratuito, vai levar o público a refletir sobre a urgência e importância de conhecer e discutir sobre práticas de desenvolvimento sustentável, valorização dos produtos locais, da culinária regional, artesanal e das tradições culturais.

Documentários, palestras sobre comida, cinema e suas expressões estéticas, mesas-redondas sobre agricultura familiar e a riqueza nutricional dos frutos nativos do cerrado e do Pantanal compõem a programação.

Este projeto foi contemplado pelo Fundo Municipal de Investimentos Culturais da SECTUR (Secretaria de Turismo e Cultura de Campo Grande).

Confira a programação completa:

Dia 29/06

17h às 21h - Feira de Produtores do Slow Food Pantanal

17h às 17h50 – Roda de Conversa: Valorização da Agricultura familiar e das Plantas Alimentícias do Cerrado e do Pantanal – Mediadora: Beatriz Branco (Slow Food Pantanal), Convidados: Denise Silva (Instituto de Pesquisa da Diversidade Intercultural (Ipedi); Nathalia Ziê (Sec. Executiva Rede de Mulheres Produtoras do Cerrado e Pantanal e Diretora Presidente da Ecoa); Dra. Hilbaty Rodrigues (Agrônoma e pesquisadora da Ibiettê Consultoria); Dra. Raquel Pires Campos Projeto Sabores do Cerrado & Pantanal – UFMS; Vanderlei Azambuja (Produtor de orgânicos do Núcleo Agroecológico no Polo Empresarial Oeste).

18h10 às 19h10 – Vivência de Saberes e Sabores com Chef Magda Moraes

19h30 às 21h - Exibição Filme À mesa – Campo Grande de Culturas, de André Patroni, Kleomar Carneiro, Paulo Higa, 25’, 2014, MS – Brasil

Exibição Filme Comer o Quê?, de Leonardo Brant, 60’, 2016 - SP - Brasil

21h às 21h45 - Diálogos em Movimento (conversa sobre os filmes) – André Patroni e Magda Moraes.

Dia 30/06

15h às 16h15 – Oficina Plantar e Colher: Educação Alimentar e Jardim Comestível para estudantes da Rede Municipal - Ana Cláudia Delgado

17h às 21h - Feira de Produtores do Slow Food Pantanal

17h às 18h – Vivência de Saberes e Sabores com Elianai Dias e sua Vó Florinda Sol

18h10 às 19h10 – Encontro com Profa. Dra. Maria Adelia Menegazzo: Cinema e Gastronomia: o prazer à mesa

19h30 às 21h – Exibição Filme Valorização da Culinária Terena, de Elianai O. Dias ,23’,2016,

MS - Brasil

Exibiçã0 Filme A Rainha do Brasil, de Eugênio Puppo, 28’, 2017, SP - Brasil

Exibição Filme Verde Milho, Doce Milho, de Eugênio Puppo, 27’,2017, SP- Brasil

21h às 21h45 - Diálogos em Movimento (conversa sobre os filmes) – Elianai Terena e Maria Adélia.

Dia 01/07

16h às 17h15 – Oficina Conhecendo as PANC - Plantas Alimentícias Não Convencionais, para estudantes e público em geral - Márcia Chiad

17h às 21h - Feira de Produtores do Slow Food Pantanal

17h às 18h – Vivência de Saberes e Sabores com chef Dedê Cesco

18h10 às 19h10 - Encontro com Prof. Dr. Álvaro Banducci e Luciana Scanoni (antropóloga): Comida e Cultura

19h30 às 21h - Exibição Filme Cozinha Regional Pantaneira, de Dedê Cesco,

Paulo Machado, Marcos Fachini e Ricardo Maranhão, 18’, 2011, MS-Brasil

Exibição Filme Cozinha Lugar de Saberes e Sabores, de Elis Regina Nogueira, 55’, 2020, MS - Brasil

21h às 21h45 - Diálogos em Movimento (conversa sobre os filmes) – Álvaro Banducci, Dedê Cesco e Elis Regina Nogueira.

