22º Arraial de Santo Antônio terá Munhoz & Mariano na abertura; confira programação

A 22ª edição do Arraial de Santo Antônio, uma das mais tradicionais festas juninas da Capital Sul-mato-grossense, está chegando! A 'festança' acontecerá de 12 a 16 de junho, na Praça do Rádio Clube, localizada na Avenida Afonso Pena.

Desta vez, a programação inclui uma variedade de apresentações musicais com artistas renomados, barracas de comidas e bebidas tradicionais, além de espaço kids.

O evento também contará com uma área destinada à venda de artesanatos, onde os visitantes poderão adquirir produtos confeccionados por artesãos locais, promovendo a economia solidária e a valorização da cultura regional.

A festa, que já se tornou um marco cultural no calendário da cidade, reúne famílias, amigos e turistas para celebrar as tradições juninas com animação. Confira a programação:

12 de junho - quarta-feira

19h às 21h - Grupo Tradição;

21h às 23h - Munhoz e Mariano;

13 de junho - quinta-feira

18h - Procissão - Catedral de Santo Antônio até a Praça do Rádio Clube;

19h - Santa Missa;

20h às 21h30 - Fraternidade São João Paulo II;

21h30 às 23h30 - João Haroldo e Betinho;

14 de junho - sexta-feira

19h às 20h - Pedro e Evandro;

20h às 21h - Tostão e Guarani;

21h às 23h - Trio Violada;

15 de junho - sábado

19h às 21h - Max Henrique;

21h às 23h - Victor Gregório e Marco Aurélio;

16 de junho - domingo

18h às 20h - Forró Ipê de Serra;

20h às 22h - Alex e Ivan;

O Arraial de Santo Antônio de Campo Grande é aguardado com ansiedade por muitas Organizações Sociais, sem fins lucrativos, que veem neste período uma oportunidade de levantar renda com a venda de produtos durante todos os dias de evento. As barracas que serão montadas na festa terão autorização para a comercialização de alimentos, bebidas e artesanatos nos cinco dias de festa.

O evento é organizado pela Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e o FAC (Fundo de Apoio à Comunidade).

Serviço

22ª Edição do Arraial de Santo Antônio;

12 a 16 de junho;

Praça do Rádio Clube;

A partir das 18h;

Entrada é gratuita!

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também