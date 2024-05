4º Arraiá Aspra Social dará prêmio ao vencedor do pau de sebo

No próximo dia 08 de junho acontecerá o 4º Arraiá Aspra Social, um evento realizado pela Associação de Praças da Polícia Militar (Aspra-MS) e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS).

A festa inicia às 18h, a abertura ficou sob responsabilidade de Junior Rodrigues às 19h. Já a atração principal, Gleici Helena e Banda, entra em cena às 22h.

Além dos shows, terá também comidas típicas; doces; um bingo que terá como prêmio uma TV de 32 polegadas; e brincadeiras, como o pau de sebo, com aproximadamente 6,5 metros, permitido para maiores de 12 anos, que dará ao vencedor R$ 1.000.

O evento será realizado na sede da Aspra, na rua Bilac Pinto, no Jardim Parati. E será aberto ao público.

