“A ficha não caiu”, diz cantor de MS que se apresentará no Rock in Rio

O cantor sul-mato-grossense, Jenner Melo, de 29 anos, conhecido como Jay, se prepara para participar de um dos maiores eventos de músicas do mundo, o Rock in Rio, no próximo sábado (5) no Rio de Janeiro (RJ). O artista disse que será a realização de um sonho e que a ficha ainda não caiu.

Jay se apresentará no palco New Dance Order, que é um projeto de música eletrônica do Rock in Rio. “A expectativa está absurda, é um festival muito grande, eu ainda estou tranquilo, mas é que a ficha ainda não caiu”, disse.

“Acho que no dia da apresentação eu vou ficar um pouco mais nervoso, é uma realização de um sonho. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer”, acrescentou.

Início da carreira

Jenner começou sua história na música estudando piano e violão clássico aos dez anos de idade e, já com 18 anos, foi sendo convidado a tocar e fazer parte de algumas bandas da capital, como Barulho Zen e Plano Zero (teclados), e Delay, inicialmente como tecladista e depois como guitarrista e vocalista.

Após alguns anos se apresentando em diversas casas noturnas da cidade, Jay (na época conhecido apenas como Jenner Melo) fundou a Bella Xu em 2012, junto com alguns ex-companheiros da banda Delay.

A banda se popularizou rapidamente pela capital, movimentando grandes públicos, participando de vários eventos de prestígio e tendo diversas músicas nas programações das rádios, não só do estado, como em outras regiões do país, o que levou a banda a se mudar para São Paulo em 2014.

Em 2016, participaram do programa Superstar da rede Globo e ainda se apresentaram com Jota Quest, no parque das nações, para um público de aproximadamente 40 mil pessoas.

Após o fim da banda, Jay foi convidado para gravar alguns covers com o projeto de música eletrônica Jetlag Music, o que acabou resultando em um parceria que já dura mais de dois anos. Vem atuando como compositor, produtor musical e cantor convidado no projeto desde junho de 2017.

Lollapalooza

Com eles, Jay se apresentou no Lollapalooza do Brasil, Chile e Argentina, no festival EDC no México, além de Planeta Atlântida, Villa Mix Festival em mais de 10 cidades brasileiras, alguns shows nos Estados Unidos, entre outros. Em pouco mais de 2 anos, Jay viajou pra mais de 200 cidades no Brasil em 20 estados brasileiros.

Morando em São Paulo desde 2014, Jay chegou a Campo Grande quando tinha apenas seis meses de idade, mesmo em outro estado, ele se considera um campo-grandense. “Ainda pequeno, minha família se mudou de São Paulo para Campo Grande, mesmo retornado para cá, a minha casa ainda é o Mato Grosso do Sul”, finalizou o artista.

