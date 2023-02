Acabou a espera: venda dos ingressos para Expogrande inicia neste sábado

Chega de esperar! Depois de muitas atrações confirmadas, o início da venda dos ingressos já tem data e horário marcados, e o JD1 traz boas notícias aos Campo-grandenses. As vendas serão liberadas neste sábado (25), a partir das 12h, no site da Dut's Entretenimento.

Mais de 10 artistas foram anunciados para a edição deste ano, que promete ser para lá de especial, já que o evento está de volta ao Parque de Exposições Laucídio Coelho.

As atrações confirmadas para 2023 foram: Maiara & Maraisa, Ana Castela, Cesar Menotti & Fabiano, Luan Santana, Gusttavo Lima, Gustavo Mioto, Matheus & Kauan, Alok, Pedro Sampaio, Diego & Victor Hugo, e George Henrique & Rodrigo.

Apesar de ainda não ter os valores confirmados, o show será dividido nos setores: Arena, Camarote Experience, Camarote Expo, Bangalôs, e Suites no palco.

Confira as datas dos shows:

- 13/04 Abertura (Quinta Feira) - Cezar Menotti & Fabiano;

- 14/04 (Sexta Feira) - Maiara & Maraisa / Ana Castela;

- 15/04 (Sábado) - Diego & Victor Hugo / Alok;

- 20/04 (Quinta Feira)- Matheus & Kauan / George Henrique e Rodrigo;

- 21/04 (Sexta Feira) - Gustavo Lima / Pedro Sampaio;

- 22/04 (Sábado) - Luan Santana/ Gustavo Mioto.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também