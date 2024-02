Acidente no set de filmagens da Marvel causa uma morte

A série “Wonder Man” está sendo gravada, sem data confirmada para estreia no streaming Disney+. Segundo o Hollywood Reporter, durante a montagem do estúdio do seriado, um montador caiu das vigas no set nesta terça-feira (06), e morreu.

O nome do funcionário não foi revelado e os trabalhos do dia foram cancelados. A Marvel se pronunciou através de um comunicado, e desejou condolências à família e amigos da vítima, e se prontificou a ajudar na investigação do acidente.

Sobre a série:

“Wonder Man” é conhecido no Brasil como Magnum. A série do personagem dos quadrinhos deve fazer parte do Universo Cinematográfico da Marvel, o MCU. Yahya Abdul-Mateen II, que participou dos filmes do herói Aquaman (DC), dará vida ao anti-herói.

