"Ainda Estou Aqui" entra em lista de pré-indicados ao Bafta

O filme “Ainda Estou Aqui” é uma das 10 produções que concorrem às cinco vagas da lista final de indicados ao prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira do Bafta (British Academy Film Awards). O longa, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, apareceu, nesta sexta-feira (3), na lista dos pré-indicados.

A lista final de indicados ao Bafta 2025 será divulgada pela Acadêmica Britânica na próxima sexta-feira (10). O vencedor será anunciado na cerimônia que acontecerá no dia 16 de fevereiro, em Londres. O Brasil já faturou o prêmio desta categoria uma vez com outro filme de Walter Salles, “Central do Brasil”, protagonizado por Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres.

A atriz Fernanda Torres, que protagoniza o filme vivendo Eunice Paiva, não apareceu na lista de pré-indicadas das categorias de atuação. A brasileira, no entanto, foi homenageada no Critics Choice Awards 2024 e está indicada ao prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama do Globo de Ouro, cuja cerimônia acontece neste domingo (5).



Confira a lista de filmes com os quais “Ainda Estou Aqui” concorrerá:

“Tudo Que Imaginamos Como Luz”

“Black Dog”

“O Conde de Monte Cristo”

“Emilia Pérez”

“Flow”

“The Girl with the Needle”

“Kneecap — Música e Liberdade”

“La Chimera”

“The Seed of the Sacred Fig”

