Aldeia Campina fará o 1° Festival da Cultura Kadiwéu em Bodoquena

A Aldeia Campina, localizada na cidade de Bodoquena, receberá o 1° Festival da Cultura Kadiwéu nos dias 16, 17 e 18 de abril. O líder indígena, cacique Pedro Kadiweu, é quem comandará as atividades.

No local, estão previstas oficinas de pinturas tradicionais, exposição de fotografias, mostra de comidas típicas, exposição de artes nativas, cinema infantil, exposição de artefatos decorativos, demonstração de arco e flecha, pintura facial típica dos kadiwéu, exposição de grafismos, e festividades tradicionais, como da dança típica do povo kadiwéu. Estão previstas também homenagens com entrega de trofeus simbólicos e entrega de prêmios.

Para Pedro Kadiwéu o festival é uma forma de mostrar riqueza cultural do povo. “Temos muito orgulho de nossa cultura e tradições, e esse momento - durante o mês dedicado aos povos indígenas -, é de suma importância para nossas famílias. Temos manifestações artísticas importantes que precisam ser preservadas e, claro, mostrada a todos”, comentou.

Kadiweu - Conhecidos como Kadiwéu e Mbayá-Guaikurú, é um grupo indígena que habita a Reserva Indígena Kadiwéu, a oeste do Rio Miranda, na fronteira do estado de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

São conhecidos como os "índios cavaleiros", devido à sua grande habilidade em montaria, à sua grande criação de equinos e ao seu porte físico alto e forte, considerado de um típico guerreiro. Foram aliados do Brasil na Guerra do Paraguai (1864-1870), uma vez que as tropas brasileiras se retiraram - no episódio conhecido como Retirada da Laguna -, os índios terenas e kadiwéus, foram os únicos a defender o território brasileiro, e, utilizando táticas de guerrilha, conseguiram deter o avanço paraguaio até que o exército brasileiro pudesse se recompor.

Em gratidão pela defesa da Pátria, a etnia kadiwéu conquistou uma reserva indígena de Dom Pedro II, localizada no município de Bodoquena com um território de aproximadamente 500 mil hectares, cravada em plena Serra da Bodoquena, no município de Porto Murtinho, mas muito mais próximo à cidade de Bodoquena, a reserva indígena Kadiwéu é a maior do Brasil fora da Amazônia.

