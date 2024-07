Amigos da Bela Idade será a voz de MS no Encontro Internacional de Corais em Salvador

Regido pelo maestro Dênis Lopes e contando com 43 integrantes, o Coral Amigos da Bela Idade será a voz de Mato Grosso do Sul no Encontro Internacional de Corais, em Salvador, na Bahia.

O grupo desembarcará em Salvador no dia 2 de agosto e, no dia seguinte, o coral sul-mato-grossense se apresentará durante uma missa na Igreja Senhor do Bonfim.

O repertório preparado inclui "Chalana" (Mário Zan), uma homenagem ao Pantanal, que recentemente tem sofrido com queimadas. Além desta canção emblemática, os coralistas se apresentarão uniformizados com camisetas estampadas com a arara, ave típica da região.

O I Encontro Internacional de Corais marca o início da Semana da Cultura Nordestina. O Coral Amigos da Bela Idade é resultado da junção de três corais, sendo dois de Campo Grande e um de Sidrolândia.

Vale ressaltar que o coral não obteve patrocínios e cada integrante arcou com suas próprias despesas de viagem e hospedagem.

Para mais informações, entre em contato com:



Clarinda Maria Borges - Coordenadora Geral

Telefone: (67) 9976-9846

Email: [email protected]

