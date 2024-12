André de Pierre lança, em Campo Grande, a obra 'Arqueologia Proibida no Brasil'

“A verdadeira história do Brasil está oculta sob o véu do desconhecido". Essa é a premissa de André de Pierre que lança seu livro, "Arqueologia Proibida no Brasil: Cidades perdidas na Amazonia, Pirâmides, Fortes Estrelas, Monumentos Megalíticos, Inscrições Anômalas e Artefatos Censurados", a partir das 18h desta quinta-feira (26), nas dependências da 067 Vinho no Shopping Campo Grande.

Pierre percorreu milhares de quilômetros por todos os cantos do país, catalogando pirâmides, cidades perdidas na Amazônia, sítios megalíticos, inscrições rupestres e artefatos arqueológicos censurados que questionam as bases da história ensinada em escolas e universidades.

O evento promovido pela Dakila Pesquisas terá noite de autógrafos. “Todos os interessados nesse fascinante temas, assim como estudiosos e curiosos estão convidados para o lançamento dessa obra instigante e necessária”, salientou Urandir Fernandes de Oliveira, presidente de Dakila Pesquisa.

