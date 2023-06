Eu perguntava do you wanna dance? Roupa Nova faz show na Capital em outubro

Donos de hits famosos e que embalaram várias épocas, a banda Roupa Nova comemora seus 40 anos de trajetória e muito sucesso com um show no mês de outubro em Campo Grande.

A data escolhida pela organização foi o dia 10, véspera de feriado em que é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país.

E quem nunca aproveitou alguns segundinhos da vida cantando o refrão "eu pergunta do you wanna dance", da música "Whisky a Go-Go", uma das canções de maior sucesso no Brasil. Assim como ela, o grupo promete trazer para a capital sul-mato-grossense hits como "Dona", "Sapato Velho" e "Linda Demais".

O evento acontece no Espaço Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad.

De acordo com a organização do show, a vendas começam na próxima terça-feira, dia 27 de junho. Ainda conforme a divulgação, o espaço será dividido por mesas, bistrôs e área vip.

Para mais informações sobre o show ou verificação de vendas de mesas, o telefone para contato é o (67) 98113-3736.

