Após 8 anos, Teatro Aracy Balabanian reabre ao público em Campo Grande

O espaço que carrega muitas história da cultura de Campo Grande está de volta. Após 8 anos fechado, o Teatro Aracy Balabanian irá reabrir ao público na noite desta terça-feira (2), com a peça “A verdadeira história do Barão”. O espaço integra o Centro Cultural José Octávio Guizzo, que também será reaberto, com a promessa de impulsionar a cultura de Mato Grosso do Sul.

O espaço cultural ficou "fora" da arte por 2 anos, com as portas fechadas. Com investimento de R$ 11 milhões na revitalização, o complexo arquitetônico agora conta com uma estrutura para a realização de oficinas de dança, música, arte, teatro e exposições.

Integraram o novo projeto, instalação de ar-condicionado, a ampliação dos camarins, implementação de teatro de bolso, adequação da acústica, cenotécnica e sonorização do teatro, salas equipadas para artes e novo mobiliário.

Além do Teatro Aracy Balabanian, o Centro Cultural abriga salas com nomes de personalidades relacionadas à cultura como a Sala de Convenções Rubens Corrêa, Sala de Ensaios Conceição Ferreira, Galerias de Exposições Wega Nery e Ignês Corrêa da Costa. E também uma Sala Central, Sala de Música e Ateliê de Artes.

Vale recordar que José Octávio Guizzo foi advogado, historiador, estudioso do folclore, cineasta, estimulador de talentos, produtor cultural, músico, poeta e ex-presidente da Fundação de Cultura do Estado.

Serviço

A abertura oficial do Centro Cultural será às 19h, na Rua 26 de Agosto, nº 453. A peça “A Verdadeira História do Barão” é dirigida pelo ator Leopoldo Pacheco, e terá duas apresentações na Capital. A organização informou que todas as 266 vagas disponibilizadas para os dois dias já foram preenchidas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também