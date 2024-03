Arena MS Cultural comemora o Dia da Mulher neste domingo

No dia 03 de março, a Feira Arena MS Cultural fará uma edição especial para comemorar o Dia Internacional da Mulher (08). O público feminino ganhará surpresas das organizadoras e poderão participar de sorteios de roupas, acessórios, alimentos, doces e itens de higiene pessoal.

O evento terá 60 expositores, sendo 36 deles mulheres, entre elas Ariane Oshiro, facilitadora da Comunicação Não Violenta, com a exposição “Comunicação Não Violenta”. Oferecendo orientações, reflexões e informações para uma comunicação mais saudável, respeitosa e harmoniosa para os diferentes aspectos da vida.

A entrada é franca, a partir das 17 h até às 21h, na Rua Marquês de Lavradio, nº 399, Bairro Tiradentes.

