Artista sul-mato-grossense ganha prÃªmio nacional de design de mÃ³veis

O artista plástico e publicitário Julio Cabral ganhou o primeiro lugar na XI Edição do Concurso de Design TANK, voltado para o mercado de mobiliários. O evento foi realizado na cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul.

Natural de Campo Grande/MS, Julio Cabral é um artista plástico premiado em Salões de Artes do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo participado recentemente do Campão Cultural.

Agora, o artista decidiu unir sua mistura de habilidades para criar peças que não apenas são belas, mas também funcionais, conquistando seu primeiro prêmio como design de mobiliário.

Deixe seu Comentário

Leia Também