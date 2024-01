Atriz Jandira Martini morre aos 78 anos

A atriz Jandira Martini, de 78 anos, morreu nesta segunda-feira (29) em decorrência de complicações provocadas por um câncer no pulmão, no qual ela lutava contra a doença há bastante tempo.

A morte foi confirmada pelo amigo de longa data, o também ator Marcos Caruso, que usou as redes sociais para informar que ainda não há previsão para velório e enterro.

"Jandira Martini, minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Juntos escrevemos peças, roteiros de cinema, séries e novelas. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual você estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com a sua partida", lamentou o ator.

Segundo informações do G1, Martini nasceu em Santos, no litoral de São Paulo, e era formada em Interpretação pela Escola de Arte Dramática da USP (Universidade de São Paulo). Nas telinhas, umas de suas personagens mais famosas foi a Zoraide, da novela 'O Clone'.

A carreira começou no teatro, no final dos anos 1960, com Joana D'Arc entre as Chamas. Nos palcos, a trajetória da atriz somou mais de 20 peças, entre elas, Sua Excelência o Candidato, Porca Miséria, Operação Abafa, O Eclipse e o monólogo Prof! Profa!.

Na TV Manchete, Jandira foi autora e atriz da novela Ana Raio e Zé Trovão. No SBT, atuou em Éramos Seis e Sangue do Meu Sangue. Na TV Globo, integrou o elenco das novelas Sassaricando, Caminho das Índias, Salve Jorge, Morde e Assopra e das minisséries Os Maias e A Casa das Sete Mulheres. Em 2017, Jandira fez uma participação especial na série Manual para Se Defender de Aliens, Ninjas e Zumbis, no canal por assinatura Warner.

Já no cinema, a atriz fez Uma Comédia Atrapalhada e Olga. Em 2018, filmou Uma Pitada de Sorte, com Fabiana Karla, e Chorar de Rir, com Leandro Hassum. Em 2019, filmou 10 Horas para o Natal, dirigido por Cris D'Amato.

Deixe seu Comentário

Leia Também