Avatar: O Caminho da Água ultrapassa Titanic e se torna 3ª maior bilheteria

O filme Avatar: O Caminha da Água, sequência do longa-metragem de 2009, superou neste final de semana a bilheteria de Titanic (1997), de US$ 2,243 bilhões, e entrou para o terceiro lugar entre os filmes com o maior lucro na história do cinema.

Segundo dados do portal Boxoffice Mojo, que coleta informações sobre o lucro obtido por produções durante seu tempo em cartaz, a mega produção, lançada em dezembro do ano passado, lucrou US$ 2,244 bilhões em todo o mundo, ficando atrás apenas do primeiro Avatar, com US$ 2,923 bilhões, e Vingadores: Ultimato (2019), com US$ 2,799 bilhões.

Outro destaque é que, com a classificação do filme, a atriz Zoë Saldaña esteve presente nos três filmes que ocupam o topo da colocação, com papeis nos dois Avatar e aparição no terceiro filme dos Vingadores. Além disso, o diretor James Cameron também entra para a história como o responsável pela direção de três dos 5 filmes com maior bilheteria da história.

Confira a lista das 10 maiores bilheterias da história:

Avatar (2009) - US$ 2,923 bilhões

Vingadores: Ultimato (2019) - US$ 2,799 bilhões

Avatar: O Caminho da Água (2022) - US$ 2,244 bilhões

Titanic (1997) - US$ 2,243 bilhões

Star Wars: O Despertar da Força (2015) - US$ 2,071 bilhões

Vingadores: Guerra Infinita (2018) - US$ 2,052 bilhões

Homem-Aranha: Sem Caminho para Casa (2021) - US$ 1,921 bilhão

Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros (2015) - US$ 1,671 bilhão

O Rei Leão (2019) - US$ 1,663 bilhão

Os Vingadores (2012) - US$ 1,520 bilhão

