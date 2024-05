Banda V12 abrirá show de Charlie Brown Jr. em Aquidauana

A banda Charlie Brown Jr. comemora seus 30 anos com a “Tour Celebração 30 anos”. Um dos shows da turnê acontece no dia 1º de junho, durante 8º Encontro de Relíquias, na cidade de Aquidauana, localizada a 138 km da Capital.

A Banda V12 abrirá o show de Charlie Brown Jr. A banda campo-grandense promete uma performance inesquecível, apresentando um repertório repleto de clássicos nacionais e internacionais, além da música autoral "Meu Destino".

O Encontro de Relíquias acontece de 30 de maio a 2 de junho. Um evento que reúne colecionadores, simpatizantes e apaixonados por relíquias e carros antigos. É um grande acontecimento cultural e turístico para Aquidauana.

