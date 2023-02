Bloquinhos de rua se despedem nesta terça-feira; confira a programação

Desde o dia 16 fevereiro animando os foliões, os bloquinhos saem as ruas pela última vez neste Carnaval nesta terça-feira (21) em três pontos da cidade.



A Prefeitura de Campo Grande e Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura são correalizadores do carnaval de rua da Capital, a parceria foi firmada com os blocos independentes de rua e toda a estrutura de som, luz, palco, banheiros, além do apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar garantiram os dias de folia.



Em 2023 foram nove blocos distribuídos na Esplanada, Praça do Papa, Praça dos Imigrantes e o Monumento da Maria Fumaça. Confira a programação desta terça-feira.



- Bloco: Cordão Valu - 15h;

Local: Esplanada Ferroviária.



- Bloco: Farofa com Dendê - 16h30;

Local: Maria Fumaça.



- Bloco: Farofolia - 22h30;

Local: Loop Music - Hall

