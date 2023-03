Bonito terÃ¡ '1Â° Festival de Cerveja'

Cenário de um dos principais festivais de Mato Grosso do Sul, o Festival de Inverno de Bonito agora vai ganhar uma nova festa nos dias 31 de março e 1° de abril de 2023: o 1° Festival de Cerveja de Bonito. O evento será na Praça da Liberdade, com entrada gratuita e uma vasta programação, onde a bebida mais consumida pelos brasileiros será a estrela.

A programação traz shows de Almir Sater, Bando do Velho Jack, Douglas da Kombi, Máquinas do Seu Antônio e Mataguéw.

Quem abre a festa no dia 31, é a banda bonitense Mataguéw e o cantor douradense Douglas Dakombi. Já no dia 1° de abril, completam a programação a banda bonitense Máquinas do Seu Antônio, o grupo Bando do Velho Jack e o cantor Almir Sater.

O festival contará com cervejarias artesanais de todo o Estado, devidamente registradas no Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), sendo elas: Bonito Beer, Canalhas, Cantina MS (Dourados), Morena Bier e Prosa. Serão cerca de 18 estilos de cerveja, com valores a partir de R$ 10 (400ml), totalmente artesanais.

A programação terá curso de degustação com a Acerva-MS (Associação dos Cervejeiros Artesanais de Mato Grosso do Sul) na sexta-feira (31), explicando brevemente a história e o estilo de cinco cervejas diferentes. No sábado (1°), haverá um curso de fabricação de cerveja. A participação também é gratuita.

Além de aproximar o público do universo das cervejas artesanais e da cultura, o evento é uma forma de movimentar o turismo local em período de baixa temporada.

