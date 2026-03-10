Menu
Cultura

Campo Grande entra na contagem regressiva para show histÃ³rico do Guns N' Roses

ApresentaÃ§Ã£o marcada para 9 de abril no AutÃ³dromo Orlando Moura jÃ¡ mobiliza fÃ£s e deve impulsionar turismo e economia da cidade

10 marÃ§o 2026 - 16h27Taynara Menezes    atualizado em 10/03/2026 Ã s 16h51

Falta um mês para que Campo Grande receba um dos maiores espetáculos internacionais já realizados na cidade. No dia 9 de abril, a banda Guns N’ Roses sobe ao palco do Autódromo Orlando Moura em um show que promete marcar a história da Capital Morena.

O entusiasmo do público ficou evidente desde o início das vendas. Mais de 20 mil ingressos foram comercializados na primeira hora, reforçando a expectativa em torno da apresentação.

A turnê traz ao palco a formação liderada por Axl Rose e Slash, com um repertório repleto de clássicos do rock mundial, como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome to the Jungle”, “Paradise City” e “November Rain”.

A abertura da noite ficará por conta da banda brasileira Raimundos, que promete aquecer o público com sucessos do rock nacional e mais de três décadas de carreira.

Além do espetáculo musical, o evento deve gerar impacto significativo na economia local, movimentando hotéis, bares, restaurantes e serviços ligados ao turismo e à realização de grandes eventos.

Os ingressos continuam à venda online pela Bilheteria Digital e também no ponto físico localizado no Shopping Bosque dos Ipês. A expectativa da organização é de casa cheia para uma noite histórica em Campo Grande. 

