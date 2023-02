Carnaval: Capital tem bloquinhos e "abre-alas" nesta segunda-feira

A Folia de Carnaval na Esplanada continua nesta segunda-feira (20), com quatro bloquinhos de rua em vários pontos da cidade e desfiles das escolas de samba.



Em 2023 são nove blocos distribuídos na Esplanada, Praça do Papa, Praça dos Imigrantes e o Monumento da Maria Fumaça



A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), estima reunir mais de 60 mil pessoas durante toda a programação dos blocos.

Confira a programação desta segunda-feira:



- Bloco: Capivara Blasé - 15h

Local: Esplanada Ferroviária



-Bloco: Subaqueira - 15h

Local: Praça Campo Pedrinha.



- Bloco: Bonde das Sereias - 16h;

Local: Praça dos Imigrantes



- Bloco: Farofolia - 22h30;

Local: Loop Music - Hall.

"Abre-Alas"



Já para os desfiles, o Município repassou um subsídio de R$ 440 mil reais para a organização do evento que acontece nos dias 20 e 21 de fevereiro, com o apoio do Governo do Estado.



A Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) vai promover o desfile das escolas de samba e realizará a festa da Corte de Momo na Capital. Neste ano, 8 escolas desfilam na Capital, sendo que apenas 7 serão julgadas:



O "abre-alas" será na Praça do Papa, na avenida Alfredo Scaff, no bairro Santo Amaro. As apresentações iniciam às 20h. Confira:



Segunda-feira



• ARESM Herdeiros do Samba (Abre o Carnaval, mas não concorre); Samba enredo: Bate, bate coração, Joaquim Murtinho 100 anos de educação



• GRES Unidos do Cruzeiro;

Samba enredo: Per FuMum, A essência que me seduz





• RES Unidos da Vila Carvalho; Samba enredo: Carvalho numa nova era, na casa do meu pai e várias moradas não estamos só



• GRES Igrejinha; Samba enredo: Uni-Duni-Tê. A Igrejinha vem brincar com você.



Terça-feira



• GRES Cinderela Tradição do José Abrão; Samba enredo: No rufar da bateria, me entrego à emoção. Cinderela, 30 anos de amor e paixão



• GRES Deixa Falar; Samba enredo: CARNAVALIS



• GRES Unidos do Aero Rancho; Samba enredo: Eu sou o grande Aero Rancho! Esse é o meu povo.



• GRES Os Categráticos do Samba.

Samba enredo: Coxim o portal do Pantanal. Vira festa no meu carnaval







Deixe seu Comentário

Leia Também